Malsburg-Marzell Jubilar widmete sich stark August Macke

Bereits anlässlich seines 70. Geburtstags war er als fünfter Bürger der Berggemeinde überhaupt in Würdigung seiner großen Verdienste um das Gemeinwesen von Bürgermeister und Gemeinderat mit der Gemeindemedaille ausgezeichnet worden. Diese Medaille ist traditionell auf einem Bohrkern aus Malsburger Granit von den damaligen Probebohrungen für geplante Ölkavernen aufgebracht, gegen die es in den 1970er-Jahren eine Bürgerinitiative gegeben hatte, in der auch Beyerle maßgeblich mitgewirkt und zu deren Erfolg beigetragen hatte.

20 Jahre lang gehörte Beyerle damals dem Gemeinderat an, in den er jeweils mit Spitzenergebnissen gewählt worden war. Seit 1970 hatte er, nachdem er seinen Schuldienst an der Kanderner Realschule aufgenommen hatte, seinen Wohnsitz in Malsburg, wo er bald auch für seine Familie ein eigenes Haus erstellte. Nach mehrjähriger Unterbrechung gehört er aktuell wieder dem Ratsgremium an. Zehn Jahre trug er auch als erster Stellvertreter von Bürgermeister Dieter Schwald besondere Verantwortung für das Gemeinwesen.