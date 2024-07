Drei Jugendliche sind am Sonntagmorgen nach einem Brand in Marzell laut Polizei mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr rückte am Sonntag, 14. Juli, gegen 11.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem in einem Einfamilienhaus in Marzell aus. Der Brand war rasch gelöscht, heißt es. Ursächlich für den Brand könnte ein beim Laden überhitzter Akku eines Mobiltelefons gewesen sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rauchgase ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Hausbewohner kamen bei Verwandten unter.