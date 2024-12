Malsburg-Marzell: Jugendwehr macht mit bewährter Führung auch nach 15 Jahren weiter

Lob und Dank kamen von Bürgermeister Mario Singer, Pfarrerin Susanne Roßkopf, Anne Schneider von den Nachbarn in Kandern und Gesamtwehrkommandant Yannick Kopp. Sven Schulz wurde auch nach 15-jähriger Amtszeit erneut wieder gewählt. Die 21 Kinder und Jugendlichen des Feuerwehrnachwuchses werden von sieben Betreuern angeleitet.

Sven Schulz bleibt der Chef

In den Proben ging es um Theorie und Praxis zu verschiedenen „Feuerwehr-Themen“ wie Erste Hilfe , Funken, Fahrzeugkunde und die richtige Löschtechnik zu erlernen. Die Gesamtwehr wurde bei verschiedenen Sammlungen unterstützt, sie nahmen an Spielläufen in Todtnau und Fischingen teil und organisierten den Malsburger Dorfflohmarkt. 12 Kinder und sieben Betreuer nahmen am Kreiszeltlager in Schönau teil.