Bürgermeisterin Simone Penner und Bürgermeister Mario Singer, Presse und Ausschussmitglieder hörten bis auf einen wichtigen neuen Teil des Vortrags erneut die fast unendliche Geschichte des Entwurfs seitens der Stadtbau Lörrach, und welche Stellungnahmen die Träger öffentlicher Belange eingebracht hatten. Die leeren Stühle im Bürgerhaus Edenbach zeigten ein großes Dilemma dieses Kraftakts – das ganze Verfahren ist für Bürger in der Regel kompliziert, abstrakt und schwerfällig, um damit etwas Konkretes verbinden zu können.

Landschaftsarchitektin Anne Pohla machte bei der Vorstellung des Landschaftsplans auf einen wichtigen, bisher kaum thematisierten Punkt in der Diskussion aufmerksam: dass die ganze Flächennutzungsplanung oft gar nicht die realen Umweltbedingungen abbildet, da diese in der Regel auf der dokumentierten Aktenlage fußt. „Wir haben 2022 neue Kartierungen bekommen, die zum Beispiel bei Feuchtwiesen und Feuchtbiotopen ganz andere Zustände zeigen als noch 2002. Diese sind in ihren Beständen deutlich zurückgegangen.“ Niemand könne genau sagen, woran das liege – am Klimawandel, an der Trockenheit oder an der Veränderungen in der Natur. „Am wahrscheinlichsten ist eine Vielzahl an Ursachen“, sagte sie und zeigte damit auf, welche Herausforderungen vom Flächennutzungsplan zwar benannt, aber nicht gelöst werden können.