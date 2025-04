Malsburg-Marzell/Kandern-Wollbach: Frühjahrsputz in Wald, Dorf und Feld

Vom Treffpunkt am Lipple-Parkplatz in Malsburg-Marzell zogen die 18 Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren in sechs Gruppen unter Anleitung von Hans-Peter Beha, Forstrevierleiter im Staatsforst Köhlgarten los. Gesammelt wurde im Wald und an den Waldwegen, die zum Wanderheim führten, eine weitere Gruppe sammelte am Egerten-Parkplatz. Die zweistündige Aktion, bei der die Kinder mit Handschuhen und Griffzangen zuwege waren, förderte insgesamt 49 Kilogramm Müll zu Tage. Die eifrigste Gruppe brachte es auf 23 Kilogramm.

Dabei wurde auch eine Leitplanke und ein Kühlschrank entdeckt. Der kurioseste Fund war ein fernsteuerbares, pinkfarbenes Barbie-Speedboot mit Akku. „Die Kinder sind mit vollem Elan ans Sammeln gegangen“, freut sich Hans-Peter Beha über die Aktion, die in den vergangenen Jahren von seinem Kollegen Matthias Götz angeleitet wurde. „Entweder werden die Leute bewusster, oder es liegt an der kurzen Dauer des Loipenbetriebes“, lautete Behas Fazit, angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr weniger Müll gefunden wurde.