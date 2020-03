Malsburg-Marzell Kein Jahreskonzert

Nachholtermin noch offen

Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt etwa im Herbst nachgeholt wird, soll in den kommenden Wochen entschieden werden, sagt Rolf Dreher.

In nächster Zeit werde es für Freunde des Musikvereins „Edelweiß“ aber auch bei mehreren anderen Anlässen die Möglichkeit geben, den Musikverein bei verschiedenen Auftritten zu erleben. So werden die Musiker beim traditionellen Maiwecken am 1. Mai und am 12. Mai beim Frühlingsfest auftreten, am 28. Juni ist ein Platzkonzert vorgesehen, am 21. Juli das Sommerfest in und bei der Stockberghalle in Marzell.