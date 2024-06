Malsburg-Marzell: Keine Nachwuchssorgen bei Feuerwehr im Bergdorf Malsburg-Marzell

So präsentierte sich die Mannschaft unter Leitung von Feuerwehrkommandant Yannick Kopp mit den insgesamt fünf Fahrzeugen. Die Löschfahrzeuge LF 8/6, in Malsburg und Marzell stationiert, das MLF in Vogelbach, das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) in Kaltenbach und der MTW, Mannschaftstransportwagen in Marzell. Letzterer mit inzwischen 25 Jahren auf den Rädern, soll voraussichtlich bis in zwei Jahren durch ein neues Modell ersetzt werden.

Alle Fahrzeuge können besichtigt werden

Alle Fahrzeuge durften ausgiebig besichtigt werden. Zusätzlich war die Feuerwehr Kandern mit ihrem DLA 17/12 Drehleiterfahrzeug vor Ort. Die Fahrten mit dem Korb in die Höhe erfreuten sich regen Zuspruchs und so bildete sich immer wieder eine Warteschlange vor dem Fahrzeug.