Malsburg-Marzell Kinderbetreuung wird teurer

In der Abrechnung für 2022 erreichten die Elternbeiträge einen Kostendeckungsgrad von 18,5 Prozent. Angestrebt wird ein Deckungsgrad von 20 Prozent. Die aktuellen Beiträge entsprechen den Empfehlungen des Städte- und Gemeindetags in Absprache mit den Kirchen. Dieser sieht eine Erhöhung um 8,5 Prozent vor. Damit liege der Kostendeckungsgrad weiterhin bei etwa 18 Prozent.

Bei verlängerter Öffnungszeit steigt der Beitrag für Kinder über drei Jahre von bisher 159 auf 172 Euro, für das zweite und weitere Kinder von 120 auf 130 Euro. Nicht erhöht wird der Beitrag für U3-Kinder, da der bisherige Beitrag von 298 Euro bereits an der Obergrenze des empfohlenen Beitrags lag. Bei der Ganztagsbetreuung an zwei Nachmittagen steigen die Gebühren für Kinder über drei Jahre auf 246 Euro (bisher 212), bei Nutzung an vier Nachmittagen auf 293 Euro (bisher 251). Das Mittagessen steigt von 3,50 auf vier Euro. Die Gemeinde erhielt von 503 000 Euro aus geleisteten Abschlagszahlungen für 2022 rund 86 880 Euro zurück. Hintergrund waren geringere Personalaufwendungen als erwartet. Für 2023 wurden zwei Vorauszahlungen in Höhe von bislang insgesamt 267 000 Euro geleistet, es stehen noch zwei weitere in Höhe von jeweils 133 500 Euro aus.