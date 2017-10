Malsburg-Marzell Landwirte bekämpfen das Jakobskreuzkraut

Malsburg-Marzell (kn). Im oberen Kandertal geht nun die Weidesaison offiziell zu Ende. Das Weidevieh auf den Hochweiden sorgt dafür, dass das Tal nicht verwaldet und verhurstet. Einen einheitlichen „Almabtriebstermin“ gab es allerdings nicht: Angepasst an den unterschiedlichen Grasbestand in den Weidegebieten endet die Saison zu unterschiedlichen Terminen, auch passt man sich immer mehr den Wünschen und Möglichkeiten der Landwirte aus der Ebene als Weidebeschicker an.

Bereits am vergangenen Wochenende war Abtriebstermin auf den Weiden im Ortsteil Lütschenbach, der zum Weideverband Malsburg gehört. Auch in Vogelbach und auf einigen Malsburger Weiden ging der Weidebetrieb schon zu Ende. Der selbständige Weide- und Biotoppflegegemeinschaft Kaltenbach hat den Termin auf den heutigen Samstag festgesetzt, ebenso der Weide- und Landschaftspflegeverband Marzell. Dort beginnt man mit dem Abtrieb um 9 Uhr auf der Rinderweide Riederen, es folgt um 11 Uhr die Rinderweide im Mattstall, den Abschluss macht man um 13 Uhr auf der Bullenweide in der „Wildi“.

Sorgen bereitete den Landwirten im oberen Kandertal in den zurückliegenden Monaten die zunehmende Verbreitung des Jakobskreuzkrauts. Das Gift der im Sommer schön gelb blühenden Pflanze ist für Tiere und Menschen gefährlich. Mancherorts spricht man schon von einer „gelben Gefahr“. „Nehmen Tiere über ihre Nahrung zu viele toxische Pyrrolizidin-Alkaloide auf, die das Kraut produziert, wird die Leber unwiderruflich geschädigt. Mit jeder verunreinigten Mahlzeit lagert sich vom Gift mehr im Körper an, bis irgendwann eine tödliche Dosis erreicht wird, was bei Pferden viel schneller der Fall ist als etwa bei Rindern,“ hieß es in einer Presseveröffentlichung.

Aus diesem Grund sind auch Landwirte in Malsburg-Marzell beunruhigt und haben insbesondere auch auf Mähflächen Gegenmaßnahmen ergriffen. Auf Mähflächen deshalb, weil die Pflanze in Heu und Silage ihre bitteren Geschmackseigenschaften verliert, seine Giftigkeit aber behält und von den Tieren mit der Nahrung aufgenommen wird.

Besonders intensiv war Landwirt Dirk Kilchling – unterstützt von Familienmitgliedern – am Werk, aber auch andere Landwirte wurden aktiv. Immer wieder konnte man sie im Sommer beim Ausstechen der Pflanze beobachten. Man müsse die Entwicklung sorgfältig im Auge behalten, meint auch Burkhard Schleith vom Weideverband Malsburg.