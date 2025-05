Malsburg-Marzell: Männer lassen Chorgesang hoch leben

Ein Hauch von Wehmut

Nach dem getragenen „La Montanara“ hat dann der „Kleiner Teddybär“ mit Markus Kern als Tenorsolist, kräftigen „Doo baba doos“ und Klatscheinlagen ziemlich Stimmung in die Halle gebracht. „Meines Großvaters Uhr“ mit gemütlichem Ticken, Ratter- und Quietschgeräuschen und Freddy Quinns Klassiker „Heimweh – so schön war die Zeit“, endete das offizielle Programm. Einmal mehr wurden beide Chöre von Gergana Schneider aus Kandern am Klavier begleitet. Sie hat ihren Part sehr professionell und mit absoluter Präzision abgewickelt. Sie trug so einen großen Teil zum Gelingen des Konzertabends bei, heißt es.