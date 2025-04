Malsburg-Marzell: Mit Alphornbläsern, Kunst, Kultur und Kulinarik

Der Markt ist mit 18 Ständen bestückt, die allesamt Selbstgemachtes und Kunsthandwerk anbieten. Essensstände bieten Flammkuchen Bärlauchsuppe, Grillwürste, Pommes und Frühlingsrollen an. Mit Cocktailbar, Kaffeestube und selbst gebackenen Kuchen im Hof und in der Mühle gibt es ein feines Angebot, das in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Besucher von außerhalb Malsburgs auf den Wälder zog. Parkplätze stehen an der Edenbachhalle und an den ausgeschilderten Plätzen bereit. Der Markt öffnet um 14 Uhr und dauert bis 20 Uhr.