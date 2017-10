Malsburg-Marzell Mobilfunk beschäftigt Bürger

Das Thema brennt den Einwohnern des Ortsteils Kaltenbach ganz offensichtlich unter den Nägeln: Stabile Mobilfunkverbindungen (und auch Festnetzverbindungen) sind auch im Jahr 2017 im Ortsteil noch „Glückssache“, Mobilfunk in weiten Bereichen dort aber totale „Fehlanzeige“.

Malsburg-Marzell (kn). Wenn es Mobilfunk gar nicht gibt und dann auch noch die Festnetzverbindungen aufgrund von „Uralt-Leitungen“ schwächeln – manchmal sogar über längere Zeiträume völlig ausfallen – und die Telekom auf Beschwerden nur zögerlich oder verspätet reagiert, ist man im Ort nicht nur ratlos, sondern wohl berechtigt auch wütend.

Kein Wunder, dass die kurzfristige Ankündigung des SWR-Fernsehens, sich vor Ort mit dem Thema Mobilfunkversorgung zu befassen, das Dorf in Bewegung brachte: Gut zwei Dutzend Menschen kamen am Mittwochnachmittag spontan auf dem Platz in der Ortsmitte vor der Feuerwehrgarage zusammen, wo das Fernsehteam seine Aufnahmen machte und Interviews mit mehreren Kaltenbachern führte. Zunächst war Regina Osswald an der Reihe, dann Hans Schweinlin, weiter als Vertreterinnen der jüngeren Generation Miriam Brauneis und Colleen Anlauf. Auch Dieter Osswald und Stefan Lais gehörten zu den befragten Personen. Die beiden Männer, tätig bei der Straßenmeisterei und beim Energiedienst, berichteten von Schwierigkeiten im beruflichen Einsatz, besonders wenn ihre Rufbereitschaft gefragt ist.

Bürgermeister Gerd Schweinlin kam ebenfalls zu Wort und unterstrich unter anderem die bisher weitgehend nicht von Erfolg gekrönten Bemühungen, die Mobilfunkversorgung in einigen Ortsteilen zu verbessern. Denn auch die Vogelbacher könnten beispielsweise weitgehend in das Klagelied einstimmen. Immerhin gibt es dank „Cos-on-air“ flächendeckendes Internet, der Zweckverband des Kreises hat im Blick auf die Breitbandversorgung auch das obere Kandertal nicht vergessen.

Redakteur Achim Beckedorf vom Südwestrundfunk zeigte sich vom großen Interesse der Kaltenbacher für die offensichtlich drängende Problematik gleichermaßen leicht überrascht und sichtlich erfreut über das Engagement, das diese in der Sache an den Tag legten. Die mangelhafte Mobilfunk-Versorgung sei im Land kein Einzelfall. Das habe er zuvor schon bei seinem Besuch im Münstertal erfahren, weitere Erfahrungen von Vor-Ort-Terminen beispielsweise im Alb-Donau-Bereich und in der Umgegend der Wutachschlucht würden in den Beitrag einfließen, den Beckedorf bearbeiten und sendefertig machen wird.

Ausstrahlung des Beitrags in „Zur Sache Baden-Württemberg,“ heute, Donnerstag, 12. Oktober, 20.15 Uhr, Moderation Stephanie Haiber.