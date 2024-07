Malsburg-Marzell: Musikverein „Edelweiß“ knüpft an Tradition an

Mit dem Fest schloss der Verein an die Tradition in der Berggemeinde an. Die aktiven Musiker waren an diesem Sonntag auch als Festhelfer gefragt. Lediglich im Gottesdienst zur Festeröffnung wirkten einige Musikanten als Choralbegleiter mit.

Pfarrerin Susanne Roßkopf hatte bei ihrem „alemannischen Gottesdienst“ viele aufmerksame Zuhörer. Dann wurden die Besucher vom musikalischen Nachwuchs des Vereins, dem Jugendorchester „JoMaMa“, geleitet vom neuen Dirigenten der „Edelweiß“-Musiker Flavio Pannaci, bestens unterhalten. Anschließend spielte über die Mittagszeit der Musikverein Tegernau auf, zu dem die Malsburg-Marzeller beste Beziehungen unterhalten und stets auch beim Wachtfest in Tegernau zu Gast sind. Der Tegernauer Auftritt unter Leitung von Thomas Schmid (Istein) war beste Werbung für die dortige Festveranstaltung im August. Am späteren Nachmittag konnte man noch den Musikverein Istein, natürlich wieder von Thomas Schmid geleitet, und den Musikverein Egringen unter der Leitung Karl Friedrich Rombach in der Berggemeinde begrüßen. Beide Vereine unterstrichen mit ihren Auftritten ihr hohes musikalisches Niveau. Keine Frage, dass sich nicht nur in der Stockberghalle die Festgäste bestens unterhalten ließen. Auch der Außenbereich vor der Halle war angesichts der guten Witterung, nur kurz gestört von einem Regenschauer, in den Betrieb miteinbezogen.