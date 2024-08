Der traditionelle Sommerhock steigt am Samstag, 10. August, am südlichen Ortseingang. Die Gäste werden allerdings nicht mehr direkt beim Brunnen auf der kleinen Anlage bei der Bushaltestelle bewirtet, sondern in unmittelbarer Nähe bei der Stockberghalle. Der Hock beginnt um 14 Uhr. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg.