Malsburg-Marzell Neue Nutzung für ehemaliges Gemeinschaftshaus

Nachrichten-Ticker

16:55 Nach Rücktritt von Libanons Premier Krise befürchtet

Beirut - Nach dem überraschenden Rücktritt des libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri droht dem instabilen arabischen Land erneut eine innenpolitsche Krise. Bislang ist unklar, wie das politische Vakuum in dem Land, in dem die Erzrivalen Iran und Saudi-Arabien um Einfluss ringen, gefüllt werden soll. Im Libanon herrschte aufgrund komplizierter ethnisch-religiöser Rivalitäten mehr als zwei Jahre politischer Stillstand, bevor der Sunnit Hariri Ende 2016 Premier wurde. Gestern hatte er von Saudi-Arabien aus völlig überraschend seinen Rücktritt verkündet.

16:12 Ein Jahr nach Wahl schlechteste Umfragewerte für Trump

Washington - Fast ein Jahr nach der Wahl sind 59 Prozent der Amerikaner mit Präsident Donald Trump unzufrieden. 50 Prozent geben ihm sogar eine "sehr" schlechte Note, und nur 37 Prozent stimmen seiner Amtsführung zu. Das geht aus einer aktuelle Umfrage in den USA hervor. Demnach handelt es sich um die bisher schlechtesten Werte in Trumps Präsidentschaft und insgesamt die negativsten für einen Präsidenten zu diesem Zeitpunkt in den 70 Jahren, seit es derartige Umfragen gibt.

15:54 Deutscher Botschafter in Ägypten einbestellt

Kairo - Der deutsche Botschafter in Ägypten, Julius Georg Luy, ist vom Außenministerium in Kairo einbestellt worden. Neben Luy sind auch die diplomatischen Vertreter von Großbritannien, Italien, Kanada und der Niederlande in das Ministerium zitiert worden. Grund für die Einbestellungen ist ein am Freitag veröffentlichtes, gemeinsames Protestschreiben wegen der Inhaftierung des Menschenrechtlers Ibrahim Metwalli Hegasi. Der Ägypter war am 10. September vor der Abreise zu einer Konferenz der Vereinten Nationen festgesetzt worden.

15:40 Fortunas Vorsprung in der 2. Liga wird kleiner

Düsseldorf - Der Vorsprung von Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga wird kleiner. Die Rheinländer kamen nur zu einem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim. Verfolger Holstein Kiel konnte mit einem 3:0-Erfolg gegen Dynamo Dresden bis auf einen Zähler an Düsseldorf heranrücken. Im dritten Sonntagsspiel trennten sich Erzgebirge Aue und Arminia Bielefeld 1:1.

14:50 Sexismus-Vorwürfe: Britischer Kabinettschef unter Druck

London - Der Skandal um sexuelle Übergriffe britischer Politiker nimmt immer größere Dimensionen an. Vor allem Kabinettschef Damian Green gerät zunehmend unter Druck. Aufgrund einer in London kursierenden Liste mit Verfehlungen von Parlamentariern sind weitere Rücktritte möglich. Morgen berät Premierministerin Theresa May mit den Vorsitzenden der anderen Parteien über Konsequenzen. Es werde jetzt auch dem Vorwurf nachgegangen, dass sich auf Greens Computer im Parlament pornografisches Material befunden haben soll, sagte Innenministerin Amber Rudd dem britischen Sender BBC.