Etwas aus dem Rahmen fiel die Eröffnung der Sitzung des Kirchengemeinderats der evangelischen Gemeinde am Blauen. Vorsitzender Gerd Schweinlin, überreichte an Pfarrerin Susanne Roßkopf ein Blumenpräsent. Diese war am 1. September 2024 zehn Jahre in der Gemeinde tätig. Schweinlin dankte für den unermüdlichen Einsatz und die segensreiche Arbeit der Pfarrerin in den zurückliegenden zehn Jahren. Weiter drückte der die Hoffnung aus, dass sie auch weiterhin in der Gemeinde tätig bleiben werde. Pfarrerin Susanne Roßkopf bedankte sich und bestätigte, dass sie die Absicht habe, bis zum Eintritt in den Ruhestand in der Kirchengemeinde Am Blauen zu bleiben. Bedeutend mehr Kopfzerbrechen bereitete dem kirchlichen Gremium der Antrag der politischen Gemeinde, die Ganztagsbetreuung im Kindergarten Schwalbennest ab dem Kindergartenjahr 2025/26 einzustellen. Es wurde dem Antrag mit Bedauern und dem Hinweis zugestimmt, dass die Kürzung dem Wunsch der politischen Gemeinde entspreche, die das Defizit aus dem Betrieb trage.