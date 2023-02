Malsburg-Marzell Rektorin offiziell bestätigt

Damaris Reuther wohnt in Schliengen, die Grundschule in Marzell kannte sie bereits von einer vorangegangenen Tätigkeit im Oberen Kandertal. Ihre Examen hat sie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd abgelegt. Zuletzt war sie im schwäbischen Westhausen und an einer Privatschule tätig. Sie fühle sich an der Schule im Oberen Kandertal mit den derzeit 47 Schülern sehr wohl, nicht zuletzt dank der „großartigen Kolleginnen“ Brigitte Mucha, Isabel Juhnke und Miriam Palmié. Weiter zum Kollegium gehört Pfarrerin Susanne Roßkopf, die evangelischen Religionsunterricht gibt. Ausgesprochen positiv beurteilt Reuther auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und besonders für den Schulbereich zuständigen Patrick Seemann und Bürgermeister Singer. Auch vom Bauhof erhalte Reuther ausgezeichnete Unterstützung, wann immer dessen Dienst gefragt sei. Etwas Nachholbedarf sieht sie aktuell im Blick auf die Digitalisierung. Immerhin gebe es aber eine gute W-Lan-Versorgung im ganzen Gebäude, und in nächster Zeit werde der Anschluss der Schule an das neue Breitband-Netz erfolgen.