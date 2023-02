Malsburg-Marzell „’S isch halt alles anderst hüt“

„Jo, liebi Lüt, jetz isch es dann vobii, das isch mi diesjährigi Narrepredigt gsi. Wie schön, dass endlich mol wieder Glägeheit isch gsi, das alles durch dr Kakao z’zieh. Viil erträglicher werde so Sache, wemmir’s schaffe, drüber z’lache. D’Zite werde anderst, heijo doch s isch wieder Fasnacht, das stimmt is froh. Gott sei Dank het alles siini Zit, un so wämmer lache un au froh sii hüt, un die kommende zwei Wuche au no dann lache, klatsche, schunkle, danse – un au Gläserklang. Löhnt is fiire wie in früehrer Zit, denn das isch Gott sei Dank no gliich – früehner un au hüt.“