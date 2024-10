Malsburg-Marzell: Sänger bereiten sich auf das Finale des Jubiläumsjahr vor

Nun steht am Sonntag, 24. November, ab 18 Uhr in der Kirche in Vogelbach „das Finale“ an. Dort soll auch die „Zelter Plakette“ für 100 Jahre durchgängige Vereinsarbeit dem Verein übergeben werden. Die Plakette wird nach Einreichen umfangreicher Nachweise vom Bundespräsidenten verliehen. Von Landrätin Marion Dam–mann wird sie in seinem Namen an den Verein überreicht. Der Dirigent und die Sänger bereiten sich schon seit Wochen intensiv auf dieses Konzert vor und hoffen, eine große Publikumsschar begrüßen zu dürfen. Die CD ist erhältlich im Schreibwarengeschäft in Kandern und bei Walter Oßwald unter Tel. 07626/5 59.