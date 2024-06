Malsburg-Marzell: Skiclub bekommt keine Antworten

Im Anschluss fand eine Begehung der Finnenbahn statt, an der auch Reiner Dickele, ehemaliger Kanderner Stadtförster und Skiclubmitglied, teilnahm. Dabei wurden der Belag, die Bodenbeschaffenheit und der Baumbestand begutachtet. „Ein wunderschöner Bergmischwald mit Tanne, Fichte, Buche und Ahorn,“ hob Dickele hervor. „Die Lage ist traumhaft, und die Linienführung der Bahn sehr schön und auch nicht tief im Wald.“ Eine Finnenbahn, wie es sie nur wenige in Deutschland gibt – und die, so hofft der Skiclub, auch in Zukunft weiter genutzt werden darf.

Die Finnenbahn des Skiclub Malsburg-Marzell ist 640 Meter lang, liegt auf knapp 900 Metern und ist vermutlich die höchst gelegene Finnenbahn in Deutschland. Die nächste Finnenbahn in der Umgebung befindet sich in Lörrach.

