Malsburg-Marzell Sonne, Schnee und Verkehrschaos inklusive

„Seit dem Winterbeginn haben wir am Lipple ein höheres Menschenaufkommen“, sagt Florian Leisinger, Verwaltungsmitarbeiter von Malsburg-Marzell. Das Ordnungsamt halte in unregelmäßigen Abständen vor Ort eine Ansprache, um die Menschen auf die nötigen Corona-Verordnungen aufmerksam zu machen. „Wir werden uns noch überlegen, wie wir eine bessere Situation herstellen können.“ Derweil appelliere die Gemeinde an die Menschen appellieren und weise auf die Mund- und Nasenschutzpflicht am Parkplatz hin. „Es liegt nicht in unserem Interesse, die Menschen zu Hause zu verhaften, sondern wir wollen weiterhin die Natur für jeden ermöglichen“, fügt Leisinger hinzu.

Auch in Schliengen werde man sich am Freitag über Möglichkeiten über eine Entschärfung der Situation beraten, teilt Bürgermeister Christian Renkert mit. „Wir müssen das Problem in den Griff bekommen, denn der Blauen ist schon immer ein beliebtes Ausflugsziel gewesen.“ Maßnahmen könnten dabei sein, den Parkplatz zu erweitern, einen Shuttledienst einzurichten oder eine Durchfahrtsbeschränkung mithilfe einer Schranke aufzustellen.