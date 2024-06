Seit Wochen wirbt die Jugendfeuerwehr bereits in den Sozialen Medien und eigens wurde ein großes Plakat gedruckt, das am Dorfeingang auf die Veranstaltung aufmerksam macht. „Habt einen schönen Tag in Malsburg“, heißt es auf der Einladung der Jugendfeuerwehr Malsburg-Marzell, die nach dem Erfolg des vergangenen Jahres erneut den Dorfflohmarkt organisiert. Angeboten wird allerlei Altes und Antikes, aber auch gebrauchte Spiel- und Kindersachen, Schmuck, Elektronik, Kleider, Werkzeug, Pferdesachen und Haushaltsartikel. Sicher findet sich die eine oder andere Rarität, bei dem das Sammlerherz höher schlägt.

Stöbern, Plaudern, Handeln und Feilschen stehen im Mittelpunkt des Geschehens im Generationendorf. Weil die Jagd auf Schnäppchen hungrig macht, offeriert die Jugendfeuerwehr Getränke und Speisen. In der Talstraße 7 (Getränke) sowie im Hof beim Paradiesbuck 4 (Würste, Getränke, Kaffee und Kuchen) freuen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf hungrige und durstige Gäste. Nach offiziellem Schluss des Flohmarktes ab 16 Uhr gibt es in der Tantenmühle auf Vorbestellung Pizza. Toiletten für die Besucher von auswärts befinden sich im Rathaus. Alle Stände sind geschmückt und es gibt einen Plan, auf dem jeder Anbieter verzeichnet sein wird. Standgebühren werden keine erhoben, stattdessen spenden die Teilnehmer an die Jugendfeuerwehr, die sich über den Zustupf in die Vereinskasse freut. Die Veranstalter freuen sich schon jetzt über mehr als 30 Anbieter. Von den Besuchern, die das Angebot wahrnehmen wollen, wird „läuferisch“ einiges verlangt.