Malsburg-Marzell: Susanne Roßkopf führt nun den Diakonieverein

Neuwahlen: Unter Leitung von Helga Althauser wurde Pfarrerin Susanne Roßkopf zur Vorsitzenden des Diakonievereins gewählt, stellvertretender Vorsitzender ist Dieter Waldmann. Mario Singer ist der neue Schriftführer und Gerd Schweinlin bleibt Kassenverwalter. Kassenprüfer sind Bärbel Weis und Helga Althauser. Aus der Versammlung kam der spontane Vorschlag, verstärkt Werbung für den Diakonieverein zu machen, zumal die Zahl der Mitglieder seit 2018 von 107 auf 88 zurückgegangen ist. Die Vorstandschaft will sich verstärkt diesem Thema widmen. Weiter wurde beschlossen, zur Erneuerung der Trittbrettsteuerung im Diakoniebus (Kosten 1300 Euro) einen Zuschuss von eintausend Euro zu zahlen.

Defibrillatoren: Im Anschluss an den offiziellen Sitzungsteil erklärten die First Responder Christoph Kopper und Valentin Reimold den Mitgliedern den Einsatz der Defibrillatoren in der Berggemeinde, die am Rathaus, an der Stockberghalle und den Feuerwehrhäusern in Vogelbach und Kaltenbach angebracht sind.