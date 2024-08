So zogen am frühen Abend die Verantwortlichen vom veranstaltenden Förderverein Sportfreunde eine durchaus positive Veranstaltungsbilanz: Viele Traktoren, viele Besucher, gute Umsätze. Derartige Veranstaltungen seien eine wichtige finanzielle Grundlage für den Spielbetrieb. Gewinner des Schätzwettbewerbes wurde Tim Vollmer aus Schwand, der mit seinem Tipp am besten lag.