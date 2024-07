Malsburg/Marzell und Binzen: Junge stürzt mit Rad und Trickbetrug

Ein zehnjähriger Junge hat sich bei einem Sturz mit einem Rennrad Verletzungen zugezogen, teilt die Polizei mit. Er war am Samstagabend mit seinem Vater auf der Straße von Marzell talwärts in Richtung Lütschenbach unterwegs. Vermutlich erschreckte sich der Junge wegen eines bellenden Hundes und überbremste das Vorderrad. Nach dem Sturz wurde er in eine Kinderklinik gebracht, heißt es.

