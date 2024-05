Seit einem Jahr ist die Straßenbeleuchtung im Bereich Vogelbachweg/Paradiesbuck/Herrenweg defekt. Dies sprach ein betroffener Bürger in der Gemeinderatssitzung in Malsburg-Marzell am Montag an und war etwas genervt, dass es sich als so kompliziert und langwierig erwiesen hat, den Fehler zu finden und zu reparieren.