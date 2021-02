Malsburg-Marzell Verdienste im Kandertal

Seit 1956 war Heinz Baumgartner, den Schulamtsdirektor Robert Kunzer bei seiner Verabschiedung als „Dorfschulmeister im wahrsten Sinne des Wortes“ bezeichnete, im Oberen Kandertal als Lehrer tätig gewesen. Zunächst war er in Kaltenbach tätig, dann von 1960 an im neu erbauten Schulgebäude als Schulleiter der Grund- und Hauptschule in Malsburg. Zuletzt war er bis zu seiner Verabschiedung 1988 der Leiter der Grundschule Malsburg-Marzell.

Dabei hatte der ehemalige Schulleiter zunächst ein Pharmaziestudium abgeschlossen, an das er ein Pädagogikstudium anschloss. Während seines langen Wirkens in der Gemeinde war es Heinz Baumgartner auf unvergleichliche Weise gelungen, in den Kindern die Liebe zu Natur und Heimat, Auge und Herz für Lebendiges und den Sinn für praktische Dinge zu wecken. Er habe als Lehrer „hervorragend gut zu den Wäldern“ gepasst, wurde bei seiner Verabschiedung unterstrichen.