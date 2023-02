Malsburg-Marzell Vereinsarbeit im Fokus des Rats

Eine andere Richtung nahm die Diskussion, als Karlheinz Beyerle vorschlug, sich im Rahmen der geplanten Veranstaltung dem Thema Vereinsarbeit zu widmen. Auch befänden sich private Veranstalter von kulturellen Veranstaltungen stets in einer „juristischen Grauzone“. Beyerles Vorschlag fand Zustimmung, zumal auch grundsätzliche Sorgen um die für eine Gemeinde wie Malsburg-Marzell so wichtige ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Verbänden laut wurde.