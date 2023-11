Malsburg-Marzell: Vierter Defi wird am Sonntag installiert

Das vierte Gerät ist ebenfalls angekommen und wird am Sonntag bei der Demonstration im Bürgerhaus Edenbach verwendet. Anschließend wird er am Feuerwehrhaus in Vogelbach an seinen neuen Standort montiert, so der Leiter der First Responder, Jörg Zimmermann auf Nachfrage unserer Zeitung.

Alle Geräte werden über eine App des Vereins „Region der Lebensretter“ angezeigt, mit der auch mögliche Helfer per Tracking gefunden und alarmiert werden können. So sehen ortsunkundige Ersthelfer, wo sich das nächste Gerät befindet, dass in einer Notfallsituation wie bei einem Kammerflimmern dieses automatisch erkennt und einen Elektroschock auslöst.