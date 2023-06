Malsburg-Marzell Vogelbacher treiben Wende voran

„Es war für uns vier Initiatoren von Anfang ein „Herzensprojekt“, sagte Uli Wetzel am Samstag bei der offiziellen Vorstellung des Projekts „Nahwärme Vogelbach GmbH“. Im Blick auf die viel diskutierte Energiewende habe man im Ortsteil einen großen Schritt getan, und das ganz ohne Machbarkeitsstudien. Vier Fachleute im Heizungssektor, jeweils Vater und Sohn, haben das Projekt in relativ kurzer Zeit erfolgreich durchgezogen. Die offizielle Einweihung am Samstag wurde zu einem zünftigen Dorffest, Hans-Peter und Mathias Oßwald sowie Uli und Nils Wetzel erfuhren Anerkennung.