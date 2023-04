Malsburg-Marzell Von „Carmen“ bis zu „Music“

Komplexe Rhythmen

Die Kapelle zeigte sich bestens in Form und sorgte für viele packende musikalische Momente, dies auch dank intensiver und engagierter Vorbereitung, beginnend mit dem „Carmen-Marsch“ nach der bekannten Opern-Musik von Georges Bizet. Durchaus nicht einfache rhythmische Herausforderungen meisterte die Kapelle in der Rock-Ballade „Music“ von John Miles. Weiter ging es mit Melodien des britischen Sängers Ed Sheeran. Eine Liebeserklärung an die Heimat war dann die Bodensee-Polka, in der sich die Kapelle ganz in ihrem Element befand. Es folgten zum Ende des ersten Konzertteils zwei stürmisch geforderte Zugaben.