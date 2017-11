Malsburg-Marzell Von Kaltenbach nach Sitzenkirch gepilgert

Malsburg-Marzell (kn). Auf fruchtbaren Boden stieß die Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Am Blauen zu einer Wanderung von Kirche zu Kirche am Reformationstag. Zahlreiche Gemeindeglieder, aber auch Gäste machten sich auf den „Pilgerweg“, wobei auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, nur ein Teilstück zu absolvieren. Bestes Spätherbstwetter war der Wegbegleiter der Gläubigen.

Begonnen hatte der liturgische Wandertag mit einer Morgenandacht in der Kaltenbacher Michaelskirche. Noch ist die Kirche im Innern eine Baustelle: Und so versammelten sich mehr als zwei Dutzend Gläubige ganz einfach um die Kerzen, die in der Kirchenmitte auf einigen Bauutensilien leuchteten.

Angeführt von Bürgermeister Gerd Schweinlin, auch Sitzenkirchs Ortsvorsteher Ernst-Peter Scherer war dabei, ging es weiter nach Marzell zu einem Gottesdienst mit Taufe in der Marzeller Martinskirche, den Vikarin Juliane Rupp hielt. Dann kredenzte der evangelische Frauenverein einen Mittagsimbiss in der benachbarten Gmei-stube. In Vogelbach angekommen, trat bei der Taizé-Andacht in der schön geschmückten Nikolauskirche auch der ökumenische Aspekt dieses besonderen Tages mit in den Vordergrund. Beim abschließenden Festgottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Susanne Roßkopf in der Hilariuskirche Sitzenkirch wurde die neue Kirchendienerin Bianca Adolf in ihr Amt eingeführt.

Als guter Gastgeber zeigte sich beim Abendessen im Bürgersaal Sitzenkirch die Feuerwehr des Ortsteils.