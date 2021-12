Malsburg-Marzell Von Osteuropa nach Vogelbach

„Wenn ein alter Mensch stirbt, dann ist es, als ob eine ganze Bibliothek verbrennt.“ Dieses afrikanische Sprichwort stellte Babeck an den Anfang des Abends, in dessen Mittelpunkt Erinnerungen und das Verblassen derselben standen. Lydia Klemenz, die 1941 in der Ukraine geboren wurde, und Wilma Wegner, die 1939 in Bessarabien zur Welt kam, ließen die Zuhörer teilhaben an ihren Erinnerungen. Beide Frauen, längst in Malsburg-Marzell heimisch geworden, erzählten von Fluchterfahrungen in frühen Kindheitstagen und davon, wie sie ihr weiteres Leben beeinflussten.