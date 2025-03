Malsburg-Marzell: Vorstandsmitglieder suchen Nachfolger

Was danach kommt? Manfred Leuger schaut ratlos, ihn schmerzt, wenn es im oberen Kandertal keinen Geißenverein mehr gäbe. Ziegen sind für das obere Kandertal neben Schafen und Kühen die besten Landschaftspfleger. Sie fressen alles, was Kühe und Schafe verschmähen. Sie sind verhältnismäßig anspruchslos und unkompliziert zu halten. Obwohl, das stimmt nicht so ganz. Wenn es drum geht, auszubüxen, entwickeln sich Ziegen zu wahren Ausbruchkünstlern. Sie sind geschickte Kletterer und ziemlich schlau.