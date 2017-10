Malsburg-Marzell Votum für neue Baumöglichkeiten

Von Rolf-Dieter Kanmacher

Immer wieder sucht die Gemeinde nach Möglichkeiten, gerade jüngeren Interessenten Bauplätze im Ort zu erschließen. Mit dem Bebauungsplan „Alte Schule Vogelbach“ folgt ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Der Gemeinderat gab dafür jetzt grünes Licht.

Malsburg-Marzell. Bereits in der April-Sitzung hatte der Gemeinderat sein grundsätzlich zustimmendes Votum zur Bebauung eines Grundstücks am Burgberg in Nachbarschaft zur Alten Schule gegeben. Das Grundstück liege nicht mehr im Bereich des Landschaftsschutzgebiets, hieß es. Direkt an der Gemeindestraße gelegen sei es voll erschlossen, Kanal- und Wasseranschluss führten daran vorbei. Weiter sollte geprüft werden, ob die Bebauung weiterer Grundstücke in diesem Bereich möglich ist.

Zwischenzeitlich hat das Landratsamt unter dem Vorbehalt der Durchführung eines zweistufigen Bebauungsplanverfahrens (im Blick auf die Beteiligung der Bürger) seine Zustimmung erteilt. Während ein weiterer Grundstückseigentümer der Beteiligung am Verfahren zustimmte, hatten nach Mitteilung der Verwaltung Gespräche mit den Eigentümern eines weiteren zur Bebauung in Frage kommenden Grundstücks beim alten Schulhauses zu keinem Ergebnis geführt.

Da Bürgermeister Gerd Schweinlin aus familiären Gründen befangen war, leitete sein Vertreter Manfred Wetzel die Beratungen zu diesem Punkt. Sie und andere Bewohner des Ortsteils hätten bei einer Bebauung des nun ausgeklammerten Grundstücks ohnehin Bedenken gehabt, sagte Gemeinderätin Ulrike Richter. Das historische Schulhaus auf dem Kamm über dem Tal solle seinen Stellenwert behalten. Auch wurde auf gute landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks verwiesen.

Bürgermeister Schweinlin, der eine Stellungnahme abgab, sprach sich dafür aus, ein an die Feuerwehrgarage beim Schulhaus angrenzendes Gemeindegrundstück ebenfalls in das Verfahren mit einzubeziehen. Würde dieses nicht überplant, bliebe es im Außenbereich. Eine Einbeziehung in das Verfahren halte alle Möglichkeiten für eine spätere Nutzung offen, sei es seitens der Gemeinde oder nach möglichem Verkauf durch Private.

Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig, das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans zu eröffnen. Auf drei Grundstücken kann nach Abschluss des Verfahrens wohl gebaut werden. In das Verfahren soll auch der Bestand auf den Grundstücken, also die vorhandenen Wohn- und Nebengebäude, mit einfließen, um sich auch dort zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten offen zu halten. Auch das Gemeindegrundstück neben der Feuerwehrgarage soll mit in die Planungsfläche. Die Kosten der Planung werden anteilig von den Grundstückseigentümern getragen.