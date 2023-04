Malsburg-Marzell Wälder-Früehlig als Besuchermagnet

Vereine beteiligen sich

Reges Kommen und Gehen gab es in der Kaffeestube, die in der Mühle untergebracht war, wo eine Auswahl an Kuchen und Torten angeboten wurde. Die Speisen fanden guten Absatz, ob Bärlauchsuppe aus dem dampfenden Kessel, Kartoffel-Waffeln mit Kräutercreme, Pommes Frites, Frühlingsrollen und Reisnudeln oder die Flammwaie, die mit Speck oder als vegane Variante frisch belegt im Ofen zubereitet wurde.