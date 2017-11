Malsburg-Marzell Wahl des Bürgermeisters am 15. April

Malsburg-Marzell (kn). Verstärkt in den Blickpunkt gerückt ist die im kommenden Jahr anstehende Bürgermeisterwahl. Dies vor allem nach der für viele überraschenden Ankündigung von Bürgermeister Gerd Schweinlin, nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren (wir berichteten).

Der Gemeinderat hat nun in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend in Marzell den 15. April als Wahltag festgelegt, Termin für einen möglichen zweiten Wahlgang wäre somit der 29. April. Die Amtszeit von Bürgermeister Schweinlin endet mit Ablauf des 30. Juni 2018.

Bei der Festlegung des Wahltags musste der Gemeinderat beachten, dass der Termin für einen möglichen zweiten Wahlgang zwei Wochen nach dem ersten Wahltermin liegt. Das Gremium schloss sich bei seiner Festlegung der Ansicht der Verwaltung an, dass die Wahltermine nicht in die Oster- oder Pfingstferien fallen sollten.

Die offizielle Ausschreibung der Bürgermeisterstelle soll im Staatsanzeiger Baden-Württemberg am Freitag, 9. Februar, erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt können auch Bewerbungen abgegeben werden. Die Bewerbungsfrist endet nach dem Beschluss des Gemeinderats am Mittwoch, 21. März.