Malsburg-Marzell Warten auf den ersten Schneefall

Der Club verweist schon jetzt auf die Loipen-Vignette, die als Ski-Aufkleber zum Preis von 20 Euro in der Skihütte selbst, in der Fischerhütte am Nonnenmattweiher, in der Malsburger Tantenmühle, bei Sport-Schmitt in Müllheim und Eisenwaren Schneider in Kandern erworben werden kann. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird der kostspielige Loipenbetrieb und der Einsatz des Spurgeräts zum Teil finanziert.