Malsburg-Marzell (kn). Schon seit einigen Tagen tummeln sich auf Weideflächen im oberen Kandertal die ersten Tiere. Wie Vorsitzender Burkhard Schleith vom Weideverband Malsburg mitteilt, war am 1. Mai Auftriebstermin auf den Weiden in Vogelbach. In Malsburg ist der Stichtag am kommenden Wochenende, in Lütschenbach am 15. Mai.