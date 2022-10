Malsburg-Marzell Weidesaison lief besser als erwartet

Einen einheitlichen „Almabtriebs-Termin“ für die mehr als 200 Weidetiere auf den Flächen im Gemeindegebiet gibt es allerdings nicht: Angepasst an den unterschiedlichen Grasbestand in den Gebieten endet die Saison auch zu unterschiedlichen Terminen. So war auf den trockenen Weiden in Lütschenbach bereits am 3. September das Ende angesagt, im benachbarten Kaltenbach erst am 15. Oktober.