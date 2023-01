Malsburg-Marzell „Wir stehen in den Startlöchern“

Im aktuellen Winter konnte der Skiclub die Loipen bisher noch nicht spuren. „Die Prognosen, was die Schneelage angeht, sind auch weiterhin nicht gut“, berichtet der Vorsitzende. Die dünne weiße Schneedecke auf den Schwarzwaldgipfeln reicht wohl noch nicht aus. Aber wenn, dann weiß Felscher, „Wir stehen in den Startlöchern.“ In Zahlen heißt das laut dem Vorsitzenden: „Sobald es eine gute Schneedecke mit mindestens 20 Zentimeter Stärke gibt, kann unser Pistenbully zum Einsatz kommen.“

Der Skiclub Malsburg-Marzell unterhält als Nordic-Aktiv-Zentrum seit mehr als 60 Jahren ein Loipennetz von insgesamt 55 Kilometern Länge rund um Lipple, Kreuzweg und Nonnenmattweiher, das bei entsprechenden Bedingungen mit dem vereinseigenen Spurgerät präpariert wird.

Wetterunabhängig ist der Skiclub laut Felscher mit seiner Aprés-Ski-Rock-Party, die am 28. Januar ab 19 Uhr mit Happy Hour und Musik von DJ Harry in der Lipple-Hütte steigt.

Weitere Informationen: zu Kursen und Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.lipple.de