Malsburg-Marzell Wortgefechte unter den Zuhörern zu Beginn der Sitzung

Malsburg-Marzell (kn). Groß war erneut das Interesse der Bevölkerung an der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montagabend im Marzeller Rathaus. Einige Besucher verfolgten die mehr als zweistündige Sitzung sogar im Stehen. Einige Leserbriefe in den Tageszeitungen hatten in den Tagen vor der Sitzung hohe Wellen geschlagen und wurden von Besuchern in der Frageviertelstunde vor Sitzungsbeginn angesprochen. Offenbar werden die aktuelle Situation in der Gemeinde und das Verhältnis von Bürgermeister und Gemeinderat durchaus unterschiedlich beurteilt.