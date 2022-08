Malsburg-Marzell Zehn Fragen an Landrätin Marion Dammann

Die Eltern stellen in ihrem Brief zunächst dar, wie sie den Informationsabend zum Thema in der Malsburger Edenbachhalle empfunden haben: An diesem Abend sei der Eindruck entstanden, dass das Landratsamt Lörrach in Fragen der Schülerbeförderung demokratische Grundsätze wie die Gleichbehandlung und das Recht auf Bildung sowie den Ermessensspielraum einer Verwaltung nicht zu Grunde legten. „Wir hoffen, dass dieser Eindruck trügt“, schreiben die Eltern, die gemeinsam mit dem Landratsamt an einer zügigen Lösung arbeiten wollen. „Auch sind wir überzeugt, dass Gemeinderat sowie Gemeindeverwaltung eine gemeinsame Lösung mit dem Landratsamt befürworten“, heißt es weiter.

Die Eltern befürchten ansonsten langfristig die Schließung der Grundschule. „Das wäre ein weiterer Schritt zum Abbau der Infrastruktur im ländlichen Raum“, so die Kritik. „Heutzutage benötigen wir den ländlichen Raum mehr denn je. Er sichert die Nahrungsgrundlage, sorgt für Erholung, schafft kulturelle Identität und stärkt den föderalen Gedanken“, so die Argumentation.