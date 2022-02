Malsburg-Marzell Zu ungünstiger Zeit ausgebremst

19 Mal trafen sich die Sänger im vergangenen Jahr zu Singstunden, in normalen Jahren sind es bis zu 50 Proben. Zuletzt wurde in der Kirche in Vogelbach geprobt, die die Kirchengemeinde am Blauen dem Chor zur Verfügung stellte. Im gut gelüfteten Kirchenraum passte die Kubikmeterzahl an umgebender Luft, wie auch die eigens angeschaffte CO²-Ampel bestätigte. Als es noch wärmer war, standen Hof und Lagerhalle der Schreinerei Wetzel in Käsacker für das sichere Proben zur Verfügung.