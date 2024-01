Malsburg-Marzell: Zwei große Jubiläen stehen 2024 an

Rund um den 1. Mai sind mit dem Maibaumstellen durch die Feuerwehr mehrere Veranstaltungen vorgesehen, so das traditionelle „Lindenbücklefest“ der Gruppe Vogelbach-Käsacker und ein Maihock der Abteilung Marzell. Der Musikverein lädt im Mai zu einem Vatertagshock in Marzell und am 12. Mai zu einem Frühlingsfest in Malsburg ein.

Nach dem erfolgreichen Auftakt veranstaltet die Jugendfeuerwehr am 8. Juni wieder einen Dorfflohmarkt in Malsburg. Am 21. Juli feiert der Musikverein ein Sommerfest in Marzell, der Brunnenhock des Heimatvereins Marzell findet am 10. und 11. August statt, das Bulldogtreffen auf dem Lipple am 3. August. Ein sportlicher Höhepunkt soll am 8. Oktober der Fackellauf des Skiclubs am 12. Oktober werden.

Gemeinde feiert Geburtstag

Neben diesen größeren Veranstaltungen sind im Kalender auch zahlreiche weitere kleinere kirchliche und Vereinsanlässe aufgeführt. Die Verwaltung selbst plant eine Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der Berggemeinde.