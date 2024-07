Mambach: Die Germane feiern bald wieder so richtig

Ein lustiger Hingucker: Der Blick in die Männertoilette, hier gibt es klare Regeln. Foto: Verena Wehrle

Am Samstag startet um 18 Uhr der Umzug vom Dorfplatz zum Germanedorf, wo sich dann die Stämme im germanischen Dreikampf, Sackschlagen und Urschrei messen. „Es ist der Höhepunkt, wenn der Sackschlagkönig gegen Mitternacht von acht Germanen zu Conquest of Paradise getragen wird“, erzählt Ruf. Auch schwärmt er von der besonderen Atmosphäre, wenn in der Nacht die Bäume angestrahlt werden.

Knochen fliegen nicht mehr

Am Sonntag ist der Tag für die Familien und Handwerker. Ab 11 Uhr spielt die Trachtenkapelle Brandenberg, ab 13 Uhr findet das Germane-Gelage statt. Dieses sei nicht mehr so schlimm wie früher. „Es geht gesittet ab, es fliegen keine Knochen mehr in die Luft“, beruhigt Ruf.

„Fürscht“ Klaus Ruf vor der Walhalla, er freut sich auf das Germanefescht. Foto: Verena Wehrle

Zudem gibt es Spiele für Kinder, ab 14 Uhr Spätschoppe mit „Aroma“ und um 18 Uhr schließen die Tore.

Entstanden sei das Fest aus der einfachen Idee bei einem Familienfest 1981, germanische Sitte und Bräuche bei einem Fest im Wald wieder aufleben zu lassen. Zunächst im kleinen Kreis, wuchs die Begeisterung von Jahr zu Jahr, sodass 1986 zum ersten Mal öffentlich das „Germanefescht“ stattfand. Damals konnte man 300 Gäste begrüßen. Das Fest sei immer mehr gewachsen. „Doch mehr geht nicht mehr, jetzt soll es so bleiben“, sagt Ruf. In zwei Jahren feiert der Verein und das Fest das 40-jährige Bestehen. Nach dem 4. August starten also bereits die Vorbereitungen für die nächste große Sause.