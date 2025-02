Mambach: Verein will Alte Schmiede kaufen und Kulturgut erhalten

Große Herausforderung

Was die beiden aber verdeutlichen: Für den 100 Mitglieder starken Verein ist die Finanzierung kein leichtes Unterfangen. 190 000 Euro kostet das Gebäude. Die Suche nach Sponsoren, Gönnern und weiteren Mitgliedern hat bereits begonnen. Mit dem Bürgerverein ist man in Gesprächen bezüglich einer Unterstützung. Von Privatpersonen gab es bereits Spenden in der Größe von rund 7500 Euro, erzählt Kassierer und Ortsvorsteher Klaus Wetzel. Auch Firmen sollen angesprochen werden. Der Verein möchte sich außerdem am Festwochenende vom Zeller Stadtjubiläum sowie an der Regio-Messe in Lörrach präsentieren.