Mambacher Dorfhock: Musik, Schmiedekunst und ganz viel Gaudi

Für viel Heiterkeit sorgte ein Spiel , in dem sich vier Teilnehmer beim Wettsägen und weiteren Geschicklichkeitsspiele maßen.

Die Teilnehmer waren Ortsvorsteher Klaus Wetzel mit Birgit Weber als Team Verwaltung und Andreas Hierholzer sowie Silke Holzhüter als Team Feuerwehrmusik. Zum Abschluss ihres Auftrittes holten die Tänzer der Trachtengruppe Personen aus dem Publikum und machten einen Gästetanz mit ihnen.

So ging ein voll und ganz gelungener Dorfhock der Feuerwehrmusik Mambach zu Ende. Auch an die Kinder hatte der Veranstalter gedacht. So stand am Sonntag eine große Hüpfburg bereit, die der Spassi-Freizeitpark zur Verfügung gestellt hatte.