Mappach: Trauungen sind etwas Besonderes

Zahl der Anfragen stieg

„Weniger Paare als früher heiraten kirchlich, da sollte dann aber die Zeremonie im Standesamt ein bisschen Feierlichkeit aufkommen lassen“, findet Grässlin. Oft war bei den Trauungen auch ein Fotograf oder eine Fotografin dabei, es gab Trauungen nur mit dem Paar, mit Paar und Trauzeugen und auch „mit einem Großaufgebot von 30 bis 40 Gästen, die anwesend waren“, zählt der Mappacher auf. Immer mehr sprach sich herum, dass Grässlins Trauungen etwas besonderes waren und damit stiegen die Anfragen an ihn. „Mir kam wahrscheinlich für das Amt entgegen, dass ich echt gerne mit Leuten zu tun habe, dass ich aktiv auf Menschen zugehen kann“, glaubt er.

Alles in alemannisch

Die meisten seiner Trautermine fanden im Juni und Juli statt, aber auch im Winter gab es die eine oder andere Eheschließung. An was er sich noch erinnert? An eine Eheschließung, wo das Paar mit der Pferdekutsche abgeholt und nach Wollbach gefahren wurde. An eine Trauung, bei der die Feuerwehrkollegen draußen mit der Kübelspritze parat und Spalier standen. An eine Hochzeit, bei der ein Esel als tierischer Hochzeitsbote die Trauringe um den Hals gebunden hatte. Und natürlich daran, dass er alle Trauungen in alemannischer Mundart gehalten hat. „Das haben sich übrigens auch die Brautleute immer gewünscht, was ich klasse fand“, resümiert er.

Selbst ist das Ehepaar Grässlin übrigens ein Vorbild in Sachen lange Ehe: Seit 38 Jahren sind die beiden verheiratet und haben fünf Kinder sowie sechs Enkelkinder. Was ist sein wichtigster Tipp für eine gute Ehe? Grässlin zögert nicht lange: „Dass man sich nach Unstimmigkeiten oder einem Streit immer vergeben kann.“