Markgräfler Musikherbst in Grenzach: Vorverkauf für das „Quartetto Paganino“

Seit 2008 ist Grenzach ein beliebter Konzertort für das Festival „Markgräfler Musikherbst“, und für Grenzach-Wyhlen sind die Konzerte mit herausragenden Interpreten immer wieder geschätzte Höhepunkte im Konzertkalender. Die stimmungsvolle, spätgotische Dorfkirche ist zu einem beliebten Aufführungsort berühmter Streichquartette geworden. Das Leipziger Streichquartett und das Mandelring Quartett haben, auch wegen der hervorragenden Akustik, mit großer Begeisterung in dieser Kirche gespielt und ihr Publikum begeistert.

In diesem Jahr darf man sich auf ein ganz junges Ensemble freuen, das am Beginn einer großen Karriere steht. Mozart, Beethoven und Debussy stehen auf dem Programm des „Paganino Quartetts“, dessen Primarius Elias Moncardo im vergangenen Jahr mit Anne Sophie Mutter rund um den Globus unterwegs war und in den großen Konzerthäusern unter anderem in Wien und in der Berliner Philharmonie gemeinsam mit ihr als Solist konzertieren durfte. Ein Zeichen größter Wertschätzung für den jungen Künstler. Auch die Quartettkollegen können auf zahlreiche Auszeichnungen und musikalische Höhepunkte mit berühmten Dirigenten verweisen.